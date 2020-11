Une voiture de police renverse un piéton au Petit-Quevilly, près de Rouen

Un piéton a été renversé par une voiture de police banalisée ce vendredi aux alentours de 12h30, sur le boulevard du 11 novembre au Petit-Quevilly, près de Rouen (Seine-Maritime). L'homme renversé est entre la vie et la mort.

Un accident s'est produit ce vendredi vers 12h30 au Petit-Quevilly, près de Rouen. Un piéton a été renversé par une voiture de police banalisée, de la Brigade anti-criminalité (BAC), à l'angle du boulevard du 11 novembre et de la rue Paul Foliot. Les policiers, en intervention, ont d'abord percuté une voiture de particulier à cet angle, avant de faucher le piéton.

Un homme entre la vie et la mort

Les pompiers sont intervenus sur place pour secourir le piéton blessé. Il est très grièvement blessé et son pronostic vital était engagé au moment de son transport au CHU de Rouen.

Une enquête est en cours

La brigade des accidents et délits routiers est sur place pour déterminer les circonstances de cet accident et une enquête est en cours. Selon des habitants témoins de la scène, la voiture de police "roulait à vive allure et sans gyrophare". La maire de la commune Charlotte Goujon rapporte également que selon ces habitants, "ce n'est pas la première fois que la police roule aussi vite sur ce boulevard".

Plus d'informations à venir