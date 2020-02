Une voiture en feu paralyse le tunnel de l'Épine en Savoie

Les deux tubes du tunnel de l'Épine sur l'A43 en Savoie ont été fermés pendant plus d'une heure en fin de journée ce mercredi. La voiture d'une famille a pris feu à l'intérieur du tunnel. Les deux parents ont été intoxiqués par les fumées par les quatre enfants vont bien.

Deux parents et quatre enfants à l'intérieur

Le Renault Scénic de la famille s'est immobilisé à l'intérieur du tunnel dans le sens Lyon-Chambéry avant de prendre feu. Le couple et les quatre enfants âgés de 3 à 10 ans ont eu le temps de sortir et de rejoindre la fin du tunnel où les ont rejoint les secours.

Pour maîtriser l'incendie, trois fourgons et des équipes spécialisés dans les tunnels ont été envoyés sur place. Le tube n'a pas subi de gros dégâts et a pu rouvrir dans la soirée. Tous les enfants vont bien mais les parents eux ont respiré des fumées et ont été intoxiqués. Toute la famille a donc été emmenée au Centre Hospitalier de Chambéry.