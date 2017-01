Une voiture en feu rue Amiral-Courbet à Dijon

Les pompiers ont été mobilisés jeudi matin pour éteindre un feu de voiture, rue Amiral Courbet à Dijon.

Un feu de voiture a mobilisé une dizaine de pompiers ce jeudi matin, rue Amiral Courbet à Dijon. La voiture a brûlé presque entièrement et le feu s'est propagé à la voiture garée juste derrière. Les pompiers et la police ont été prévenus ce matin vers 9 heures et ont mis quelques minutes avant d'éteindre le feu. On ne sait pas si l'incendie est d'origine criminelle ou non.