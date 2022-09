Une voiture en feu sur l'autoroute A8 : la circulation est fortement perturbée

Un incendie impliquant une voiture et un poids-lourd s’est produit ce dimanche 12 septembre à14h 00 sur l’autoroute A8 dans le secteur d'Antibes en direction d'Aix-en-Provence. Cet événement a entraîné une coupure de l’autoroute A8 en direction d'Aix-en-Provence et en provenance de Nice. La circulation est fortement perturbée dans le secteur d’Antibes. Il n'y a pas de blessé, 25 sapeurs pompiers sont mobilisés et 10 véhicules.