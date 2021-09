Une voiture fait des tonneaux à Larressore : deux blessés

Deux hommes de 55 et 49 ans ont été blessés et transportés au Centre hospitalier de la Côte Basque à Bayonne ce dimanche après-midi. Sur la route d'Ustaritz, à Larresore, leur voiture a fait plusieurs tonneaux.

Spectaculaire accident de la route ce dimanche après-midi à Larressore. En milieu d'après midi ce dimanche, une voiture est sortie de la route sur la départementale 88, celle qui vient d'Ustaritz. Elle a fait plusieurs tonneaux et a terminé sa course dans un champ. Deux hommes, âgés de 55 et 49 ans ont été blessés. L'un d'eux était sorti du véhicule par ses propres moyens avant l'arrivée des secours. Tous deux ont été transportés à l'hôpital de Bayonne.