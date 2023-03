Une voiture fait des tonneaux : un adolescent grièvement blessé dans le Tarn

Les pompiers du Tarn sont intervenus sur la départementale entre Castres et Albi.

Un violent accident de la route dans le nuit, ce samedi 18 mars , vers 2h du matin. Un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule, qui a fait trois tonneaux sur la départementale 612 entre Albi et Castres à Lombers, au niveau de la Femil. Une dizaine de pompiers de Réalmont, Montredon-Labessonnié et Albi sont intervenus pour secourir trois blessés.

ⓘ Publicité

De 17 à 22 ans

Parmi les blessés, l'un âgé de 17 ans, a été touché grièvement. Il a été transporté d'urgence au CHU de Toulouse, à Purpan. Les deux autres, âgées de 18 et 22 ans, s'en sortent avec quelques blessures légères et ont été transportés à la clinique Claude Bernard et à l'hôpital d'Albi.