Une voiture fait plusieurs tonneaux en Dordogne, trois Belges blessés dont un en urgence absolue

L'accident s'est produit ce mardi 14 juin vers 21 heures sur la route des Etangs à Villefranche-de-Lonchat. La voiture a fait une sortie route, elle a fait plusieurs tonneaux avant de heurter un poteau téléphonique. Elle a ensuite fini sa course contre un mur d'une maison. A l'intérieur de la voiture, trois ressortissants belges. Le passager arrière, âgé de 58 ans a été éjecté. Il est en urgence absolue et il a été héliporté sur le CHU de Bordeaux. Le conducteur de 44 ans installé en Dordogne à Carsac-de-Gurçon et le passager avant de 54 ans sont légèrement blessés selon les pompiers, ils ont été transportés sur l'hôpital de Libourne (Gironde).

