Une voiture fait une sortie de route et sectionne un poteau téléphonique à Pommerieux

Mardi soir, dans le Sud-Mayenne, sur la commune de Pommerieux, une voiture, à bord de laquelle se trouvaient deux personnes, a fait une embardée sur la chaussée, ça s'est passé sur la route d'Ampoigné. Le véhicule s'est alors retrouvé sur le toit et a sectionné un poteau téléphonique. Une très grosse frayeur pour l'automobiliste et son passager, deux jeunes Mayennais de 19 et 22 ans. Ils n'ont été heureusement que légèrement blessés et transportés à l'hôpital du Haut-Anjou à Château-Gontier.

