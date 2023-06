Une voiture fauche des piétons à Lens, le bilan est d'un mort et 4 blessés

Le centre-ville de Lens était bouclé ce vendredi en fin d'après-midi à cause d'un accident à deux pas du collège Michelet. Vers 16h50, une conductrice "qui a confondu l'accélérateur et le freinage sur un véhicule automatique" a percuté une autre voiture qui était arrêtée à un passage protégé puis a fauché un groupe de piétons qui traversaient le boulevard Emile-Basly. Le bilan est d'un mort, une dame de 76 ans et 4 blessés légers.

Zone 30

Un hélicoptère du Samu s'est posé sur le parking du stade Bollaert-Delelis pour prendre en charge la personne en urgence absolue, personne qui est décédée quelques minutes plus tard. Une quarantaine de pompiers étaient sur place.