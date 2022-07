Une femme est gravement blessée, une autre plus légèrement, après un accident de la route en centre ville à Nîmes. La voiture a fini sa course dans un platane, avenue du Languedoc.

Une voiture finit sa course dans un platane à Nîmes, deux blessés dont un très grave

Une voiture, seule, a fini sa course contre un platane, ce lundi vers 13h, avenue du Languedoc, à Nîmes. C'est près du Parc des expositions. D'après les secours, le véhicule roulait vite. Une femme de 23 ans est gravement blessée, "en urgence absolue". Une autre femme de 59 ans est plus légèrement touchée. Les victimes ont été secourues par les sapeurs-pompiers de Nîmes et le SMUR. Elles ont été transportées sur le centre hospitalier de Nîmes.