Une voiture finit sa course dans l'église d'Aveluy

Par Claudia Calmel, France Bleu Picardie et France Bleu

Un accident impressionnant et rarissime cette nuit à Aveluy, près d'Albert à l'est d’Amiens. Une voiture a atterri dans l’église du village après avoir défoncé le portail et gravi les marches de l’édifice.