Une voiture finit sa course sur la terrasse d'un bar à Villeneuve lès Maguelone

Grosse frayeur ce jeudi après midi dans le centre ville de Villeneuve-lès-Maguelone , une automobiliste a visiblement perdu le contrôle de sa voiture et a balayé la terrasse du bar Los locos et percuté deux personnes avant de s'immobiliser.

On a vu arriver une voiture à vive allure, avec une femme d'un certain âge au volant, on a entendu un bruit d'accélération et pas de freinage, le choc avec une cliente a été très violent ...je suis encore sous le choc." témoigne Christine, la patronne du bar.