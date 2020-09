Une voiture folle fonce sur une terrasse au centre-ville de Besançon

Grosse frayeur ce lundi soir au centre-ville de Besançon. Un chauffard a remonté la Grande Rue à contresens avant de foncer sur la terrasse de l'Iguane Café où des personnes étaient encore attablées. Il n'y a pas eu de blessé. L'homme a été arrêté et placé en garde à vue.

On a sans doute frôlé le pire ce lundi soir au centre-ville de Besançon. Il était 23h30 lorsqu'un homme a remonté la Grande rue à contresens avant de foncer sur la terrasse de l'Iguane café au fond de la place du 8 septembre. Il ne roulait heureusement pas très vite, les personnes attablées l'ont vu arriver, et les clients attablés ont eu le temps de s'enfuir. La voiture n'a emporté que quelques tables et chaises, il n'y a donc pas de blessé.

Des agents du RAID à proximité

Forcément, un automobiliste qui fonce sur une terrasse, ça fait peur et cela rappelle des souvenirs terribles. Par hasard, des agents du RAID se trouvaient à proximité. Ils sont donc immédiatement intervenus et ont maîtrisé le chauffard.

Le monospace a remonté la Grande rue à contresens avant de finir sa course sur la terrasse de l'Iguane Café. © Radio France - Alia Doukali

Reste à connaître les raisons de son geste. L'homme aurait tenté de dire qu'il n'était pas normal de boire de l'alcool à côté d'une église mais à ce stade de l'enquête, les circonstances restent encore très floues. La question est aussi de savoir si le chauffard avait des problèmes psychologiques ou s'il avait consommé de l'alcool ou d'autres substances.