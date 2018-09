Une Châtelleraudaise de 28 ans est actuellement en garde à vue au commissariat de Poitiers. Hier soir, elle a pris tous les risques pour échapper à un contrôle de police. Elle avait fumé du cannabis. Le périple a duré une bonne heure entre Châtellerault et Poitiers. Six véhicules de police engagés.

Châtellerault, France

Elle a pris tous les risques pour échapper à la police hier soir dans la Vienne. Une Châtelleraudaise de 28 ans est actuellement en garde à vue au commissariat de Poitiers. Elle a été interpellée hier soir après un long périple en voiture entre Châtellerault et la cité pictave. Elle est entendue au titre de la mise en danger de la vie d'autrui, d'une conduite sous l'emprise de stupéfiants et pour de multiples infractions au code de la route.

Vitesse excessive, feux rouges grillés et circulation à gauche

Tout commence hier vers 23h20, avenue Camille Pagé, près du Auchan de Châtellerault. Une patrouille fixe aperçoit une Peugeot 205 en train de prendre petit rond-point en son milieu. Aussitôt, les policiers envisagent un contrôle: ils déclenchent la sirène deux-tons et le gyrophare, mais la conductrice, au lieu de s'arrêter, poursuit son chemin en direction de Poitiers. Elle accélère, roule bien au dessus de la vitesse autorisée et brûle tous les feux rouges. Pire, par moments, elle roule carrément à gauche. Les voitures en face sont obligées de se ranger sur le côté.

Une herse pour l'intercepter

Les policiers de Châtellerault appellent alors leurs collègues de Poitiers pour qu'ils essaient de l'interpeller avant le centre-ville. Arrivée à Chasseneuil-du-Poitou, la fuyarde tente de trouver des échappatoires, avant de revenir sur la départementale 910. Au niveau du Leroy-Merlin, la police tente une interception. Elle jette une herse qui perce le pneu avant-droite de la voiture, mais la conductrice continue sa route : avenue de Paris, quartier de la gare, avenue de la Libération : elle roule sur la jante. Avec le frottement direct il y a des étincelles au sol. Au final, la jeune femme est arrêtée vers minuit 10 au niveau du Auchan Poitiers-Sud. Elle avoue spontanément qu'elle a fumé du cannabis et qu'elle "voulait rigoler".

Elle avait fumé du cannabis

Les premières analyses confirment qu'elle est effectivement positive à différents produits stupéfiants. Au cours de l'intervention, les six véhicules de police ont tout fait pour sécuriser le parcours de la voiture folle, et éviter qu'elle cause un accident.