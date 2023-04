Un conducteur perd le contrôle de son véhicule et percute la foule à Berck, dix personnes blessées

Pour le dernier week-end des rencontres de cerfs volants de Berck-sur-Mer il y a foule dans le centre-ville. Et a 18h25 ce samedi, un conducteur "plutôt âgé" selon la préfecture du Pas-de-Calais a perdu le contrôle de son véhicule rue du Docteur Victor Ménard. Il a fait des embardés et il a fauché 11 personnes. Le premier bilan fait état de 10 blessés, 6 "en urgence relative" et 4 "en urgence absolue" selon la préfecture du Pas-de-Calais. Les secours sont sur place et les victimes ont été transportées au CHAM, le centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil à Rang-du-Fliers. Un périmètre de sécurité a été mis en place

Pas intentionnel

La préfecture du Pas-de-Calais évoque "un accident pas du tout intentionnel". Le conducteur de la voiture était semble t-il "en situation de handicap" et il a été interpellé, il est entendu par les policiers.