Une voiture fonce dans le salon d'une habitation à Colombier-Fontaine

Un conducteur de 78 ans a perdu le contrôle de sa voiture dimanche matin à Colombier-Fontaine et a terminé sa course... dans le salon d'une maison ! Il n'y a pas de victime, mais il y a de gros dégâts sur l'habitation et des travaux vont devoir être réalisés.