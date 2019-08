Une voiture fonce dans un mur près de Palluau-sur-Indre : un homme en urgence absolue

Une voiture a violemment percuté un mur, ce samedi, entre Palluau-sur-Indre et Saint-Genou. Deux trentenaires ont été blessé; l'un des deux se trouve en état d'urgence absolue.

Palluau-sur-Indre, France

Un grave accident de la route s'est produit ce samedi soir, entre Palluau-sur-Indre et Saint-Genou, sur la départementale 15. Une voiture a percuté un mur à vive allure. Les pompiers ont dû désincarcérer un homme de 30 ans, gravement blessé, et transporté en urgence absolue vers l'hôpital. La seconde personne qui se trouvait dans la voiture, un homme de 35 ans, a également été blessé, mais plus légèrement.

La route a été coupée à la circulation pendant l'intervention des secours. Une quinzaine de pompiers s'est rendue sur place. Pour le moment, on ne sait pas ce qui a causé cet accident.