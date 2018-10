Castres, France

Dimanche 28 octobre vers 22h, au lieu-dit Hauterive au sud de Castres, deux véhicules de police sont arrivés sur les lieux pour interpeller des voleurs de carburant. D'après le syndicat USGP Police, ces derniers ne se sont pas démontés et ont foncé sur les policiers avant de prendre la fuite. Trois policiers ont été blessés, un agent s'est vu notifier une incapacité totale de travail (ITT) de 10 jours.

Un policier avec un arrêt de travail de 10 jours

Toujours d'après le syndicat de police, peu avant cette agression, un témoin appelle la police : il vient de mettre en fuite deux hommes qui étaient en train de siphonner son camion de chantier et une pelleteuse. Dix minutes plus tard, un second témoin a alerté les autorités. Il a vu deux hommes siphonner un camion, au lieu-dit Hauterive, à 6km au sud de Castres.

"Le choc a été violent" - Didier Martinez, secrétaire régional USGP Police

Mais cette fois-ci, avant de prendre la fuite, les voleurs ont foncé sur les deux véhicules de police. Résultat : trois policiers ont été hospitalisés aux cervicales et pour des contusions. Les suspects n'ont toujours pas été interpellés pour l'instant.