Une voiture fonce sur la terrasse d'un bar à La Ciotat et fait deux blessés

Acte volontaire ou accidentel ? La question est pour l"instant sans réponse. Ce mardi soir vers 22 heures une voiture a foncé sur la terrasse du bar Le Cristal situé sur le port de La Ciotat. Des chaises et des tables où se trouvaient des clients ont été renversés. Deux personnes sont blessées, deux femmes âgées de 24 et 35 ans, l'une est en urgence absolue, l'autre en urgence relative. Les pompiers des Bouches-du-Rhône sont intervenus. Dans sa course la voiture a aussi emporté un des plots qui longe la route.

D'après le journal La Provence, les passagers du véhicule ont pris la fuite, des passants ont tenté en de les rattraper, sans y parvenir.