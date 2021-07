Une voiture fonce sur une terrasse du 11e arrondissement de Paris, pas de blessé

Une voiture a foncé sur la terrasse d'un restaurant de la rue Pierre-Levée, ce vendredi soir dans le 11e arrondissement de Paris, sans faire de blessé. Selon une source proche de l'enquête, le véhicule a redémarré après avoir renversé tables et chaises, avant de se garer un peu plus loin. Sur Twitter, la préfecture de police a fait savoir qu'un véhicule avait été "retrouvé sans conducteur boulevard Richard Lenoir". Un périmètre de sécurité a du être mis en place dans ce quartier Oberkampf, et une opération de déminage, aidée par un robot du laboratoire central de la préfecture de police de Paris, a permis de lever tout doute. Le véhicule a été enlevé. Le conducteur est toujours recherché. Selon cette source, il s'agirait plus probablement d'un accident suivi d'un délit de fuite que d'un acte délibéré.

