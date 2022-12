Une voiture heurte un enfant sur une route de campagne près d'Etalans dans le Doubs

L'accident s'est produit sur la RD 387 entre Charbonnières-les-Sapins et L'hôpital-du-Grosbois.

Une voiture a heurté un adolescent de 14 ans qui marchait avec un groupe sur une route de campagne, ce mardi vers 18h, entre Charbonnières-les-Sapins et l'Hôpital-du-Grosbois, dans le Doubs. Le groupe de piétons, des jeunes âgés de 12 ans, 13 ans et 14 ans, marche le long de la D387 alors qu'il fait nuit et qu'il y a un léger brouillard.

Un jeune blessé à l'épaule

Une voiture arrive et heureusement le conducteur voit le groupe d'enfants à temps. Il s'arrête mais touche quand même un jeune à l'épaule. Cet enfant est légèrement blessé et a été transporté au CHU de Besançon. Les trois autres jeunes sont indemnes.

Le conducteur, âgé de 34 ans, a également pu regagner son domicile en attendant les résultats des examens médicaux du jeune garçon.