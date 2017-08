Une voiture incendiée au stade de la Meinau à Strasbourg

Une voiture a été incendiée dans la nuit du 15 au 16 août dans l'enceinte du stade de la Meinau, propriété de la ville de Strasbourg. L'auteur des faits est recherché par la police.

Le stade de la Meinau à Strasbourg a été vandalisée dans la nuit du 15 au 16 août. Une Clio a enfoncé un grillage du stade et a fini sa course près du vestiaire visiteurs. Les faits se sont déroulés vers minuit et demi.

La voiture qui était volée a ensuite été incendiée. Le stade n'a pas été endommagé. L'auteur des faits n'a pas été interpellé. Une enquête de la sûreté urbaine de police strasbourgeois est en cours.

Dans un post Facebook, Alain Fontanel, premier adjoint au maire de Strasbourg, LREM, estime que "cette voiture bélier confirme, si besoin était, la nécessité de continuer à sécuriser les grands événements populaires dans notre ville". La ville de Strasbourg est propriétaire du stade de la Meinau.