Une voiture manque un virage et tombe sur un mobil-home dans un camping de Meyrueis en Lozère

Un drame a été évité de justesse tôt dans la matinée de ce mercredi à Meyrueis (Lozère). Vers 4h30 du matin, une voiture est tombée sur le toit et la terrasse d'un mobil-home dans le camping du Capelan. Une famille de six vacanciers, deux adultes et quatre enfants, originaires de Franche-Comté dormaient à l'intérieur, mais heureusement aucun d'entre eux n'a été blessé. En revanche, l'un des occupants du véhicule a été blessé. Selon les premiers éléments de l'enquête, la voiture a manqué un virage et est tombée en contrebas de la route départementale qui traverse le camping.

ⓘ Publicité

Le pire a été évité mais Vincent Flandin, le propriétaire du camping Le Capelan, ne cache pas sa colère : "C'était prévisible. Cela fait trois ans, depuis que je suis arrivé, que je dis que les voitures roulent trop vite : 90 km/h dans un camping vous vous rendez compte ! " s'exclame Vincent Flandin joint par France Bleu Gard Lozère.

Le propriétaire poursuit : "Depuis 2020, j'essaie de voir avec l'administration pour faire réduire la vitesse, mais c'est très très compliqué. J'ai obtenu des balises il y a environ un mois, elles étaient très efficaces, mais elles ont été retirées. Cela fait trois ans que je dis qu'un jour il y aura un drame. Heureusement, cette fois il n'y a pas de mort, mais ça aurait pu arriver. Il faut absolument forcer les automobilistes à réduire leur vitesse", conclut Vincent Flandin.

loading

loading