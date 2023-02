Une voiture percute un arbre à Ménil : une fillette de 3 ans gravement blessée

Un grave accident de la route s'est produit dimanche 5 février sur la RN 162 dans le Sud-Mayenne. Au niveau de la commune de Ménil, une voiture a soudainement quitté la chaussée et a percuté un arbre. Le bilan établi par les pompiers de la Mayenne fait état de quatre personnes blessées. Il s'agit d'un homme et d'une femme âgés de 71 et 72 ans, d'un garçon de 6 ans et d'une fillette de 3 ans.

Les trois premiers occupants du véhicule ont été légèrement blessés. La petite fille, en revanche, a été plus sérieusement touchée. Une équipe médicale du SMUR l'a transportée au CHU d'Angers.