Chassy, France

Un blessé grave ce matin dans un accident entre une voiture et un bus scolaire à Chassy dans l'Aillantais. L'accident s'est produitpeu après neuf heures du matin , ce mardi, à l'intersection de la D4 et de la D57. C'est la conductrice de la voiture, âgée de 90 ans , qui a été gravement blessée et conduite à l’hôpital d'Auxerre par les pompiers. Heureusement, aucun des treize enfants scolarisés à l'école de Chassy et présents dans le bus n'a été blessé. Selon les premiers éléments, la conductrice aurait refusé la priorité au bus , une enquête a été ouverte par la gendarmerie