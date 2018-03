En début d'après-midi, une voiture a percuté un immeuble rue du général Borgnis Desbordes, à Brest. La voiture a pris feu et le feu a commencé à se propager au bâtiment. Les pompiers ont rapidement éteint le sinistre.

Brest, France

L'immeuble touché est situé au 29 rue du Général Borgnis Desbordes à Brest. Une conductrice a visiblement perdu le contrôle de sa voiture, qui est venu percuter un bâtiment de 5 étages. Dans l'accident, le véhicule a pris feu et les flammes ont commencé à se propager à ce bâtiment d'habitation.

2 lances pour éteindre le feu

La conductrice a été blessé dans le choc, et les pompiers ont du intervenir pour circonscrire le sinistre. 2 lances à incendie ont été mobilisées. Des moyens de Brest et de Saint-Renan. Le feu est à présent éteint, mais les secours restent sur place pour prévenir tout risque de reprise et vérifier si des fumées n'ont pas trop endommagé les couloirs de l'immeuble.