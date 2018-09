Pré-en-Pail, France

Vers 16h, pour une raison encore inconnue, une conductrice a perdu le contrôle de son véhicule à Pré-en-Pail. La voiture a fini sa course dans la vitrine d'un magasin. Plus de peur que de mal pour l'automobiliste et sa passagère, âgées de 86 et 62 ans. Elles ont été légèrement blessées. Dans la boutique, le gérant a connu une grosse frayeur. Lui aussi a été blessé, heureusement sans gravité.

Ces 3 personnes ont été acheminées vers l'hôpital d'Alençon dans l'Orne.