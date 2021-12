Une voiture percute un platane à Murviel-lès-Béziers et fait un blessé grave

Un accident a eu lieu ce samedi 25 décembre à Murviel-lès-Béziers vers 11h20. Une voiture a percuté un platane faisant un blessé grave et un blessé léger. L'hélicoptère des pompiers est intervenu.

Selon nos informations, les deux victimes seraient un couple, un homme et une femme, originaires de la région parisienne et âgés d'environ 90 ans. Ils se seraient perdus à cause de leur gps avant de s'encastrer dans un platane. L'un a été transporté au CHU de Montpellier, l'autre au CH de Béziers.