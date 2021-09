Une voiture percute un poteau électrique pour éviter un animal près d'Orléans, 60 foyers privés de courant

Un accident a fait deux blessés graves tôt ce jeudi matin sur la D955 dans le Loiret, à Ormes. Il s'agit d'une collision entre deux voitures. Un poteau électrique a été percuté, et 60 foyers sont privés de courant à Boulay-les-Barres.

Deux jeunes femmes de 21 et 27 ans sont grièvement blessées, après un grave accident de la route ce jeudi matin vers 4h45 sur la D955 (la route de Chateaudun), près d'Orléans, au niveau d'Ormes. Leur voiture a percuté un poteau électrique et est ensuite entré en collision avec une autre voiture. Le conducteur de ce véhicule, âgé de 33 ans, est légèrement blessé.

Les pompiers sont intervenus pour évacuer les blessés et leur porter secours, et la circulation est toujours très perturbée sur cet axe routier, puisque le poteau électrique est couché sur la route.

Près de 60 foyers privés d'électricité

Et 58 foyers sont privés d'électricité sur la commune de Boulay-les-Barres. Les équipes d'Enedis sont sur place pour rétablir le courant au plus vite.

A Enedis, on indique que la conductrice a voulu éviter un gibier traversant la route et a donc effectué une sortie de route, percutant le poteau électrique et provoquant une collision avec une autre voiture.