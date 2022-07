Une voiture percute un scooter en Dordogne, un ado de 15 ans héliporté par les secours

Une voiture avec une famille à bord et le scooter de deux adolescents de 15 ans sont entrés en collision samedi 23 juillet en fin d'après-midi. Les parents et leur enfant de six ans ont été légèrement blessés, les deux garçons sur le scooter plus grièvement. L'un d'entre eux a été héliporté.