Une voiture prend feu dans un parking du centre clermontois

Clermont-Ferrand, France

Les habitants de l'immeuble, comme les passants dans ce coin commercial du centre clermontois, ont été surpris par des volutes de fumée noire. C'est le cas de Daniel, qui était avec ses filles dans son appartement : "Un de mes voisins est venu me chercher pour me dire qu'il fallait sortir. Et c'est en sortant que j'ai vu la fumée, au niveau de la porte d'entrée." Il n'y a pas de victimes, ni d'hospitalisations, ni même de relogement. L'intervention a duré plusieurs heures, mais chacun a pu rentrer chez soi après la ventilation de l'immeuble et l'élimination de tout risque d'intoxication au monoxyde de carbone

De la fumée a envahi la rue Eugène-Gilbert. © Radio France - Léo Corcos

Le feu a pris dans un parking, dans le box d'un parking souterrain. Seule une voiture a pris feu, mais l'incident a quand même mobilisé une quarantaine de sapeurs-pompiers, pour contenir le feu et éviter qu'il se propage au reste du parking et à l'immeuble. Les soldats du feu ont également évacué une vingtaine de personnes du bâtiment. GRDF est également intervenu, pour contenir tout risque de contamination au gaz. Les forces de police, elles, ont bloqué la rue pour faciliter l'intervention.

Au moins une vingtaine de personnes ont été évacuées. Ici, certaines racontent leur mésaventure au maire de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi. © Radio France - Léo Corcos

A cette heure, l'origine de cet incendie n'est pas connue. Un acte de malveillance est suspecté, mais pas encore confirmé.