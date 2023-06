Une voiture radar provoque un très grave accident sur une route manchoise, les victimes portent plainte

C'est vers 11H du matin ce dimanche 21 mai que l'accident a eu lieu sur la départementale 972 entre Saint-Lô et Coutances où la vitesse est limitée à 80 kms/H. De retour de vacances en famille à Corbon, dans l’Orne, Michel et Nadine Delfour, 75 et 70 ans, avaient décidé de bifurquer vers Coutances pour voir des cousins et c'est sur le point d’arriver à Marigny-Le-Lozon, au lieu-dit Le Poteau qu'une voiture les a percuté. Et comble du comble : il s'agissait d'une voiture radar privatisée.

Le choc a été très violent

Le choc est très violent, la Ford Mustang rouge décapotable de Michel et Nadine Delfour fini dans le fossé. Le couple sera extirpé par le toit du véhicule et transporté aux Urgences de Saint-Lô. Il aura fallu l'intervention de 3 compagnies de pompiers (16 pompiers manchois). Gravement blessés à l'œil pour lui et aux cervicales pour elle, ils ont été rapatriés chez eux, dans le Lot. Lui a été opéré deux fois, il a toujours des problèmes de vison et des pertes de mémoire et sa femme porte encore à ce jour une minerve. La conductrice de la voiture radar, une femme de 36 ans, a déclaré qu'elle s'était endormie au volant. Michel Delfour, ancien rugbyman et maire honoraire de Mercuès dans le Lot est encore sonné : "ça c'est passé en pleine ligne droite, je roulais tranquille, j'avais mis le limitateur de vitesse à 80 et j'étais à 77 quand tout à coup j'ai vu cette voiture en face se déporter sur la gauche et venir sur mon côté conducteur. Le choc a été très violent. On a été projeté à 30 mètres de l'impact. Ma vitre a explosé et mon visage était criblé de bouts de verre".

De graves séquelles

Gravement blessé Michel Delfour sera opéré des yeux une première fois à Saint-Lô puis une 2e à Montauban dans une clinique spécialisée en ophtalmologie. "Je n'ai pas encore récupéré la totalité de la vue et aujourd’hui suite à l'accident j'ai des pertes de mémoire. Ma femme a été blessée aux cervicales et porte encore une minerve". Le couple est sous antidouleurs. La conductrice de la voiture radar elle dit s'être endormie au volant. Michel et Nadine ont tous les deux porté plainte : "les voitures chargées de la sécurité qui vous pètent dans la gueule je trouve ça un peu fort quand même. Ils se promènent sur la route, ils ont des flashent devant des flashent derrière, c'est des voitures qui vous foutent des PV, franchement faut pas déconner quand même." Michel très marqué qui n'envisage pas de revenir de sitôt en vacances en Normandie. Le couple avait économisé 15 ans pour s'acheter la Mustang de leur rêve. Aujourd'hui "c'est elle qui est en bouilli" dit Michel qui précise "que la belle américaine leur a sans doute sauvé la vie".