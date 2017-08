Une voiture rouge sème la panique dans le Nord-Finistère

Une femme blonde, en voiture rouge, a pris l'habitude de suivre des automobilistes, parfois pendant plusieurs kilomètres. Elle a été signalée à la Gendarmerie, mais elle ne fait rien d'illégal.

C'est un statut sur Facebook qui relance la polémique. Sur son profil, Marc décide d'alerter les automobilistes du Nord-Finistère, il signale : "Le comportement étrange d'une femme au volant d'une Dacia rouge me pousse à mettre ce message en public. Outre le fait qu'elle mette en danger les automobilistes de part sa conduite inadmissible, elle s'amuse à suivre les gens (des femmes surtout). Attention à vous !"

Elle suit les automobilistes sur plusieurs kilomètres et se gare devant chez eux pour les observer

Un message qui devient rapidement viral. Il est partagé plus de 600 fois en quelques jours, et les témoignages d'automobilistes victimes de cette femme, blonde, qui circule dans une Dacia rouge, se multiplient dans les commentaires. Morgane parle d'une "femme flippante, qui a suivi mon mari au boulot, pour au final partir une fois qu'il s'était garé. Elle poursuit : Et moi, elle m'a coupée la route en me faisant des grimaces, elle est complètement folle mais tant qu'elle ne crée pas de danger, ils ne feront rien".

"Elle est restée de longues minutes nous regarder devant chez nous"

Margot explique qu'elle s'est sentie prise au piège : "Moi aussi j'ai eu affaire à elle de Plouguin à Gouesnou, elle est complètement tarée ! Elle m'a laissée passer devant elle dans le bourg de Plouguin puis pour me rattraper, elle a doublé plusieurs voitures dangereusement et s'est collée au pare-choc, coups de klaxons et appels de phares ! Au bout d'un moment elle est partie."

Elle suivrait les sportifs et les enfants

Amandine affirme : "Elle suit aussi les personnes qui font leur sport dans Saint-Pabu, jusqu'à chez eux !" et Tiffany complète : "Elle a suivi mon fils qui faisait du vélo". Tous évoquent un comportement irresponsable, dangereux, sur les routes. "Plusieurs personnes ont failli avoir des accidents à cause d'elle. Moi même j'en fais parti", explique un autre automobiliste.

"Elle nous a suivi pendant 45 km"

Les premiers faits signalés remontent à 2014, Gwendoline par exemple raconte : "II y a 3 ans elle nous a suivi pendant 45 kilomètres avant que je sorte de la voiture. J'avais des petits dans la voiture, c'était en juillet 2014". Charlène ajoute : "Effectivement j'ai déjà été suivie par cette femme sur Ploudalmezeau, un matin, en 2015. Elle a failli percuter mon véhicule. Nous conduisions notre fils chez la nounou, où elle nous a suivi. Quand mon mari et moi sommes sortis de notre véhicule, elle est partie. Flippante et dangereuse !"

Une autre femme explique qu'elle a été suivie plusieurs fois. Sophie commente également : "Ça fait longtemps qu'elle sévit sur Saint-Pabu, elle m'a coursée jusqu'à Milizac. La mairie est au courant, il va falloir qu'une plainte soit déposée pour que quelque chose se passe."

La conductrice convoquée à la Gendarmerie

La mairie de Saint-Pabu prend l'affaire très au sérieux et a même monté un dossier qui compile les témoignages. Les habitants qui ont croisé cette femme ont signalé ses agissements à la Gendarmerie de Ploudalmézeau qui a transmis à la Compagnie de Brest, après avoir convoqué l'intéressée. Le Parquet de Brest n'est pas pour le moment saisi de l'affaire.