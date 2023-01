Une voiture roule sur un homme ivre, allongé sur une route départementale près de Liffré

Au petit matin ce dimanche 1er janvier, vers 7 heures, les équipes du Samu d'Ille-et-Vilaine sont intervenus sur la départementale 812, à hauteur de Liffré, près de Rennes. Ils ont pris en charge un homme, âgé d'une trentaine d'années, qui venait de se faire rouler dessus par une voiture. L'une de ses jambes a été écrasée par le véhicule qui roulait en direction de Gosné.

Le piéton, très alcoolisé, marchait seul sur cette grande ligne droite. Une voiture le croise et lui propose de l'aider mais l'homme refuse en continuant son chemin. Le conducteur, soucieux de l'état de santé du piéton, décide de s'arrêter pour lui venir en aide mais en se dirigeant vers lui, un second véhicule arrive et lui roule dessus en prenant la fuite. La victime, qui était allongée sur le bitume, souffre d'une fracture ouverte. Elle a immédiatement été transportée au CHU de Rennes.

Une enquête a été ouverte par les gendarmes pour délit de fuite.