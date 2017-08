Une voiture s'embrase après un choc à Béziers, deux blessés graves dont un enfant de 9 ans

Une maman et son petit garçon de 9 ans ont été très grièvement blessés ce lundi soir à Béziers, leur voiture a percuté un poteau téléphonique et s'est embrasée.

Un grave accident s'est produit lundi soir vers 18h30 à la sortie de Béziers en direction de Narbonne. Une voiture seule en cause a percuté un poteau téléphonique. A l'intérieur de la voiture se trouvaient un couple et deux enfants de 6 et 9 ans. Sous le choc, la voiture a pris feu. La famille a pu être secourue et sortie de la voiture par des témoins. Le feu s'est ensuite propagé à une maison attenante.

De très gros moyens ont été envoyés sur place, une trentaine de sapeurs pompiers, un camion pour l'incendie, des ambulances et deux hélicoptères pour transporter la maman et le petit garçon très grièvement blessés, hélitreuillés sur le CHU de Montpellier. Le papa et la petite fille ont été transportés sur Béziers.