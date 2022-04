Une voiture se retourne dans le centre de Périgueux, le conducteur s'en sort indemne

Entre 12h et 14h, heure de pointe dans le centre de Périgueux. Rue d'Arsault, un véhicule Kangoo s'engage dans la montée quand surgit, face à lui, un autre véhicule. Le second véhicule circule dans le sens de la descente et vient de se déporter. Il franchit la ligne discontinue et passe sur l'autre voie, celle de la montée. Les deux véhicule se retrouvent face à face . Pour éviter la collision, le chauffeur du Kangoo donne un coup de volant. Son véhicule heurte le trottoir, trempé par la pluie, le véhicule Kangoo glisse et se couche sur le flan.

Impressionnant mais sans gravité

Le conducteur du Kangoo a pu sortir de son véhicule et n'est pas blessé. Le temps d'évacuer le véhicule renversé la circulation a été coupée dans la rue d'Arsault.