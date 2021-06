Une voiture termine sa course dans un magasin de Puilboreau

Il s'agit probablement d'une erreur de conduite. Ce jeudi après midi, une retraitée de 70 ans aurait confondu la pédale de frein avec l'accélérateur, à proximité d'une enseigne commerciale de Beaulieu près de La Rochelle.

Résultat : le véhicule a percuté la vitrine et est entré dans le magasin en terminant sa course trois à quatre mètres plus loin contre des lits et des matelas. Une belle frayeur mais pas de victimes. Il n'y avait heureusement pas de clients dans cette partie du magasin.