Une voiture termine sur le toit à Verteillac en Dordogne

Une personne a été blessée dans un accident de la route ce mardi 15 mars vers 22h à Verteillac. La voiture, seule en cause, a terminé sur le toit.

Une personne a été blessée et transportée sur l'hôpital de Périgueux. Photo d'illustration

Les pompiers de la Dordogne sont intervenus ce mardi 15 mars vers 22h15 pour un accident de la route. Une voiture a fini sa course sur le toit au lieu dit Lussac à Verteillac. Une personne a été blessée et transportée par les secours sur l'hôpital de Périgueux et une autre est indemne selon les pompiers.