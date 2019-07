Une voiture tombe d'un pont de la N145 en Creuse pour atterrir sur une route départementale en contrebas

L'accident s'est produit ce samedi 20 juillet vers 17h30 sur la nationale 145 au niveau du Trois et Demi. Heureusement, le père de famille et ses deux enfants ne sont que légèrement blessés.

Capture d'écran Google Maps de la zone du Trois et Demi

Le Trois et Demi, Fleurat, France

Une voiture a fait un sacré plongeon ce samedi 20 juillet vers 17h30 . Un père et ses deux enfants, âgés de moins de 10 ans, étaient sur la nationale 145 au niveau du Trois et Demi. À cet endroit, il y a un pont. La voiture a fait une sortie de route. Elle est alors tombée et a atterri en contrebas, sur la départementale 5 (direction Fleurat).

Heureusement plus de peur que de mal. Le père et ses 2 enfants ne sont que légèrement blessés. Ils ont été transportés à l'hôpital de Guéret pour des examens.