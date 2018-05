Le Cailar, France

On ne sait pas précisément ce qui a provoqué la chute dramatique de la voiture dans la rivière le Vistre ce lundi en fin de journée sur la départementale D6572 qui relie Vauvert au Cailar mais la chaussée était glissante. Le véhicule a plongé dans la rivière. Les deux occupantes, une fillette de 10 ans et sa maman, ont été extraites par les pompiers et des témoins.

La fillette, restée plusieurs minutes dans l'eau, est décédée. Sa maman, grièvement blessée, a été héliportée à l'hôpital Lapeyronie de Montpellier. Son pronostic vital est engagé.

Le véhicule était totalement immergé quand les secours sont arrivés sur place alertés par des témoins.