Une voiture tombe dans les douves du château de Mesnils-sur-Iton : cinq personnes blessées

Une voiture a terminé sa course dans les douves du château de Mesnils-sur-Iton - anciennement Condé-sur-Iton - rue de Breteuil, dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 août. Les secours ont été appelés vers 3 heures. Sur place, ils ont découvert cinq victimes.

Un jeune homme en urgence absolue

Un jeune homme de 25 ans était gravement blessé, indique le Service départemental d'incendie et de secours de l'Eure (Sdis 27). Il a été transporté en urgence absolue à l'hôpital d'Évreux. Les autres passagers du véhicule sont plus légèrement touchés. Il s'agit de quatre femmes âgées de 42 à 80 ans. Trois ont été transportées à l'hôpital de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton et la quatrième à celui d'Évreux.

Cet accident a mobilisé 28 sapeurs-pompiers ainsi que les forces de l'ordre.