Une voiture volée en juillet à Nîmes, revendue sur Leboncoin puis à nouveau volée à Alès !

Deux vols en deux semaines de la même voiture, à deux "propriétaires" différents. C'est ce qui vient de se produire dans le Gard. Un véhicule a d'abord été signalé volé sur Nîmes mi-juillet. La voiture a apparemment été revendue, dans la foulée, sur le site Internet Leboncoin. Le "nouveau propriétaire", une femme, s'est à son tour faite voler le véhicule, cette fois sur Alès!



La Police Nationale, à Nîmes, en profite pour rappeler qu'il faut toujours, en cas d'achat d'un véhicule d'occasion, procéder à une série de vérifications : consulter le site histovec, qui vous donnera l'historique du véhicule, demander un certificat de non gage, avoir la carte grise originale en main et au nom du vendeur.

"Attention aux prix très bas! Et ne pas acheter de véhicule à un particulier à distance et sans le voir : il vaut mieux se déplacer et s'assurer de l'existence du véhicule. " Police Nationale