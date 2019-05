Une voyageuse de TER accouche en gare de Cagnes-sur-Mer

Une voyageuse de TER a accouché en gare de Cagnes-sur-Mer ce mercredi soir. Le travail avait commencé un peu plus tôt dans un wagon de son train.

Cagnes-sur-Mer, France

C'est la belle histoire qui va vous faire la journée. Celle d'un accouchement en gare de Cagnes-sur-Mer. Accouchement qui s'est produit ce mercredi soir. Il est un peu plus de 18h30 lorsque le TER entre en gare. A l'intérieur une femme hurle, le travail vient de commencer. Les passagers préviennent des agents de sûreté ferroviaire qui avertissent les pompiers. Le train est immobilisé.

Un accouchement en gare de Cagnes

Le wagon est évacué, une passagère, infirmière de formation, se presse au chevet de la future maman. Les pompiers arrivent et transportent finalement la jeune femme avec un brancard dans leur ambulance sur le parking de la gare et c'est ainsi que l'enfant né. Il est 19 heures passées de quelques minutes et c'est une petite fille qui montre le bout de son nez.