Une vraie scène de western entre Carnoules et Besse-sur-Issole, trois Varois en prison

Ils devaient être jugés en comparution immédiate ce vendredi pour "violences aggravées" devant le tribunal correctionnel de Toulon mais ont demandé un délai pour préparer leur défense. Trois habitants de Besse-sur Issole, âgés d'une vingtaine d'années, sont en prison en attendant leur procès, le 12 novembre 2021.

Ils sont soupçonnés d'avoir poursuivi, dans la nuit du 15 au 16 octobre dernier, un autre conducteur et son passager entre Carnoules et Sainte-Anastasie-sur-Issole, en passant par Besse-sur-Issole. Plusieurs coups de feu ont été tirés. La lunette arrière de la voiture des victimes a explosé. Le conducteur, lui, a reçu des plombs dans le dos, dans le cou et au visage. Des blessures superficielles.

Les 3 individus ont reconnu les faits en garde-à-vue devant les gendarmes de la compagnie de Hyères, chargés de l'enquête. La situation s'est envenimée quand les victimes ont signalé au conducteur de Besse-sur-Issole qu'il zigzaguait sur la route. L'homme a ensuite appelé du renfort. Son frère et un ami l'ont rejoint, armés d'un fusil. Des armes, non déclarées, ont d'ailleurs été saisies lors des perquisitions menées à leurs domiciles.