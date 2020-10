Unique en France, une gendarmerie Drive en Haute-Saône

Le modèle est unique en France et il porte déjà ses fruits. A Pusey, en Haute-Saône la Gendarmerie Nationale a ouvert depuis un peu plus d'un an un concept de "Gendarmerie Drive" sur le parking d'une zone commerciale. De nombreuses plaintes pour violences intra-familiales y sont déposées.