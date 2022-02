Info France Bleu : l'Unité médico-judiciaire de La Rochelle rouvrira en mai 2022

C'est un service très attendu à l'hôpital de La Rochelle, annoncé initialement pour ce début d'année. L'unité médico-judiciaire de proximité ouvrira au mois de mai 2022, promet le directeur de l'hôpital rochelais Pierre Thépot. Un lieu essentiel, en particulier pour la prise en charge de femmes et d'enfants victimes de violences sexuelles. C'est l'un des grands rôles de la médecine légale, qui ne s'occupe pas que de "faire parler les morts". L'unité pourra réaliser les examens qui serviront dans le cadre des procédures judiciaires, mais aussi pour que les victimes bénéficient des soins appropriés.

Pour l'instant cette prise en charge est très compliquée en Charente-Maritime : une personne victime de violences, notamment sexuelles, doit souvent se rendre au CHU de Poitiers qui dispose déjà d'une unité médico-légale. L'alternative c'est de se faire examiner aux urgences, ou par son médecin de famille. Mais il arrive souvent que les certificats ne répondent pas aux exigences de la justice, fragilisant les procédures. Ou alors il faut refaire les examens sur des personnes déjà en grande souffrance.

Bel et bien une priorité pour l'hôpital

Le procureur de La Rochelle a donc réussi à convaincre le ministère de la justice. 640.000 euros débloqués pour créer une unité spécifique au sein de l'hôpital de La Rochelle, dès 2022. Un financement qui reste d'ailleurs à pérenniser. De son côté l'hôpital assure qu'il s'agit bel et bien d'une priorité. Même si on tarde à voir le résultat. "Mais la justice ne se rend pas dans un mobilhome, et pour la médecine c'est pareil" souligne Pierre Thépot, le directeur de l'hôpital rochelais.

Il faut trouver des locaux, recruter du personnel administratif, nouer des partenariats avec les services de pédiatrie et de gynécologie pour les examens, réfléchir à une présence également sur Rochefort, hôpital qui bénéficie d'une direction commune avec La Rochelle. Et bien sûr, le plus important, trouver des médecins légistes. Or il s'agit d'"une spécialité sinistrée" souligne Pierre Thépot.

Médecin légiste, spécialité rare

Malgré son attractivité, l'hôpital a reçu peu de candidats, et plusieurs ont aussi jeté l'éponge, insatisfaits des conditions financières du poste. Deux médecins ont tout de même accepté de rejoindre la structure, dont un jeune praticien qui termine sa formation à l'UML de Poitiers, et qui restera en lien constant avec le CHU. Un autre médecin est d'accord, mais pour un temps partiel.

En tout, la structure bénéficiera d'un peu moins d'un équivalent temps-plein de médecin pour commencer à fonctionner. "Une base de départ" promet Pierre Thépot. Pas de quoi voir immédiatement les choses en grand : il faudrait quatre postes de praticiens pour faire tourner l'unité 24 heures sur 24, répondre notamment aux demandes de la justice durant la nuit.

Mais Pierre Thépot revendique la prudence : "on a l'habitude de mener des projets avec succès, et en bon ordre." L'objectif est d'éviter le psychodrame d'il y a dix ans, quand une première unité avait dû fermer ses portes après seulement quelques mois d'activité. Très mobilisé lui aussi sur ce sujet, le député PRG de La Rochelle-Ré Olivier Falorni se veut confiant : "je suis convaincu que cette unité ouvrira dans les plus brefs délais. En tout cas je ne lâche pas le morceau !"