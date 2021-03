Université de Franche-Comté : un enseignant-chercheur de Belfort accusé de harcèlement

Une affaire de harcèlement secoue l'université de Franche-Comté et son site de Belfort : un responsable de l'UFR Sciences et énergie est accusé de harcèlement par une collègue de l'administration, 20 ans plus jeune que lui. L'homme comparaissait ce mercredi au tribunal de Belfort.

Lui parle de "maladresses", elle dénonce des "violences psychologiques". Une même affaire mais deux manières de voir les choses ce mercredi 17 mars au tribunal de grande instance de Belfort. Et puis un tableau malheureusement trop courant dans ces affaires de harcèlement : un homme plus âgé (il a la cinquantaine, alors qu'elle n'est âgée que d'une trentaine d'années), mais aussi mieux placé dans la hiérarchie de l'université. Les deux protagonistes se connaissent depuis près de dix ans et travaillent parfaitement bien ensemble jusqu'à ce jour de décembre 2019 où le directeur d'études avoue ses sentiments à la responsable administrative. "Je suis foudroyé" lui écrit-il notamment.

Elle repousse ses messages insistants et lui demande de rester professionnel. Mais il n'entend pas le message et continue de lui envoyer des mails - parfois plusieurs par jour. Et face à l'absence de réponse, l'homme procède par cercles concentriques : d'abord le mail professionnel, puis le mail personnel, avant de passer aux SMS, aux réseaux sociaux et de contacter enfin la sœur de la victime. Parallèlement à cela, sa carrière à l'université prend l'eau progressivement. Il envoie des mails incohérents à plusieurs équipes de la direction. "J'ai eu peur qu'il aille encore plus loin", raconte la victime présumée à la barre, "je ne reconnaissais plus l'homme avec qui je travaillais depuis 10 ans". Elle en parle à la direction qui signale les faits au procureur de la République et qui met à pied l'enseignant-chercheur, avant de le convoquer en conseil de discipline en novembre dernier et de le sanctionner d'un blâme.

A la barre, l'homme répète le mot maladresse. "Je suis un peu bulldozer, oui" avoue-t-il au tribunal, ses grandes mains tremblantes. Il raconte aussi avoir perdu pied à cette période, entre le confinement et les tensions au sein de l'université, notamment avec le directeur Olivier Jouffroy : des disputes, des insultes, des rivalités. "Quel contexte de travail" reconnaît la présidente. "Ça n'excuse pas le harcèlement" corrige le procureur. "Quand une femme dit stop, c'est stop".

5.000 euros d'amende avec sursis

Devant le tribunal, l'enseignant-chercheur se tient légèrement voûté, il se confond à nouveau en excuses, explique qu'il cherchait surtout à obtenir un message de pardon de sa victime. "Des excuses c'est bien, arrêter les échanges c'est mieux", réplique l'avocat de la partie civile, maître Henry Surdey. "On ne contrôle pas les battements de son cœur", constate en face maître Jean-Charles Darey, qui souligne que son client a été "maladroit mais _jamais malveillant ou insultant_, comme c'est généralement le cas dans les affaires de harcèlement. Là il n'y a aucune volonté de nuire".

Le parquet a requis 5.000 euros d'amende avec sursis. La décision a été mise en délibéré au 31 mars. En attendant, l'enseignant-chercheur a été mis à pied. L'université étudie sa demande de mutation à l'université de Besançon.