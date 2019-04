Université de Metz : les étudiantes s'échangeaient des messages racistes

Metz, France

Des photos d'étudiants ou de professeurs noirs, assortis de commentaires ouvertement moqueurs et racistes. Des étudiantes en licence de Sociologie de la faculté de Sciences Humaines et Sociales de Metz se sont échangé ces messages via une messagerie privée sur Facebook. Les captures d'écrans de ces propos circulent sur les réseaux sociaux et provoquent une vague d'indignation.

Alertée des faits ce vendredi 26 avril, l'Université de Lorraine a immédiatement réagit en annonçant l'ouverture d'une enquête interne. La direction indique qu'elle "se mobilise contre toutes formes de discriminations" et promet d'instruire l'affaire avec "la plus grande fermeté."

🚨@Univ_Lorraine se mobilise au quotidien contre toutes formes de discriminations. Elle condamne la gravité des actes racistes dont elle a pris connaissance aujourd’hui commis sur les réseaux sociaux par des étudiant.e.s. Enquête interne sera instruite avec la plus grande fermeté — Université Lorraine (@Univ_Lorraine) April 26, 2019

Selon une enseignante de l'UFR contactée par France Bleu Lorraine, et qui s'est dite "très choquée par ces messages", il s'agirait de trois étudiantes âgées de 19 ans qui n'auraient pas mesuré la gravité de leurs propos. Elle ajoute qu'une discussion avec les élèves de la licence sur ce sujet sera organisée lundi.

Le syndicat UNEF fait lui aussi part de sa colère face à ces actes qui sont "contraires aux valeurs que véhiculent l'université" selon Julien Spiegel, étudiant messin et vice-président du syndicat.

Il est inadmissible ajd d’accepter que puissent être tenus des propos racistes envers les étudiant.e.s racisé.e.s de nos campus universitaires !



Les admins de ce groupe Facebook doivent être sanctionné.e.s, et une enquête doit être menée ! @UNEF@Univ_Lorrainehttps://t.co/fS1cpobba9 — UNEF Lorraine (@uneflorraine) April 26, 2019

L'UNEF réclame à la présidence de l'Université et au CROUS de Lorraine la mise en place d'une charte de lutte contre le racisme et annonce la tenue de plusieurs événements comme un festival de lutte contre le racisme et les discriminations.