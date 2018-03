Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"Les images filmées sur des smartphones par des étudiants font froid dans le dos. C'est un commando masqué et armé de barre de fer et de bâton qui a sévi vendredi dernier à la faculté de droit de Montpellier. Des scènes qui ont provoqué l'émoi et entraîné un élan de solidarité dans les autres universités de France.

Je suis étudiante en L1 à la fac de droit à Montpellier, j'étais présente hier lors du blocage de la faculté quand aux alentours de minuit 30 une quinzaine de personnes masquées et armées de bâtons et de taser on passé tous les militants à ta tabac, partagez c'est très grave pic.twitter.com/heV63ehplF — dead inside (@thxssa) March 23, 2018

D'autres actions à venir

A Clermont-Ferrand, une soixantaine de personnes se sont rassemblées ce lundi midi devant la Faculté de Lettres. Aliaume, étudiant en droit à Clermont, représentant de la France Insoumise : "les étudiants se sont faits sortir manu militari d'un amphithéâtre par des gens encagoulés avec la complicité de la sécurité. Sécurité définie par qui ? Par leurs supérieurs hiérarchiques ou pas ? Ça, on ne sait pas, mais ça pose de vrais problèmes. Quand on voit le mail envoyé par le Doyen (de l'Université de Montpellier) démissionnaire, à aucun moment il ne s'est posé la question de s'excuser auprès des étudiants".

Mathias Bernard Président de l'Université Clermont Auvergne - @ Université Clermont Auvergne

C'est inadmissible et rien ne peut le justifier - Mathias Bernard

Le président de l'Université Clermont-Auvergne, Mathias Bernard, s'est également exprimé ce lundi au micro de France Bleu Pays d'Auvergne : "il y a une émotion dans la communauté universitaire. Tout le monde a été choqué... Il est important que les responsables des universités françaises prennent clairement position contre l'usage de la violence dans nos amphithéâtres. C'est tout à fait inadmissible et rien ne peut le justifier".

D'autres actions sont prévues cette semaine à l'appel du syndicat UNEF et du mouvement Génération Insoumise, le groupe des jeunes de La France Insoumise de Clermont-Ferrand. Les étudiants sont mobilisés plus que jamais contre le gouvernement Macron. "L'objectif est de faire converger tout ça avec la mobilisation des cheminots". Une Assemblée Générale est prévue ce mercredi 28 mars à 12h30 la Faculté de Lettres de Clermont-Ferrand.

La fac de Droit de Montpellier reste fermée jusqu'à nouvel ordre https://t.co/xpBrT4D0Cj — France Bleu Hérault (@bleuherault) March 26, 2018