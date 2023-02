Université de Nantes : des étudiants syndicalistes pris pour cibles en plein tractage

Masques sur le visage, une dizaine de personnes ont fait irruption dans le hall de la Faculté de droit de l'université de Nantes, vers 13h30 ce mercredi 1er février. Ils ont violemment interrompu le tractage d'étudiants du syndicat UNI (l'union nationale inter-universitaire), proche de la droite, dans le cadre d'élections étudiantes partielles.

Un étudiant reçoit une chaise dans la tête

La scène a duré une dizaine de minutes. Les agresseurs ont pris pour cible le stand, autour duquel les étudiants syndicalistes distribuaient leurs tracts. L'un d'eux a été physiquement agressé : il a reçu une chaise dans la tête. Ses lunettes sont cassées mais il n'est pas blessé.

L’université dénonce fermement cet incident et rappelle "qu’elle s’opposera en toutes circonstances à toutes formes de violences sur ses campus. Les campus universitaires sont, et doivent rester, un lieu d'ouverture, de tolérance et de débat."

Dans un communiqué, il est également précisé que "l'établissement a immédiatement pris contact avec les forces de l'ordre et va renforcer la présence de la sûreté sur site. Les services de police sont saisis de l’affaire." On ne connaît pour le moment pas l'identité des personnes masquées.